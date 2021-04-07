«Единая Россия» отстояла льготы для абитуриентов, работавших в «красных зонах»

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«За работу в ковидных госпиталях в 2020 году волонтерам-медикам начисляли баллы для поступления в ординатуру. Это помогало активным, мотивированным ребятам начать обучение по узкой специальности. Но в этом году выяснилось, что правило действовало только на прием 2020 года», – отметил Дмитрий Хубезов.

По его словам, многие были разочарованы. «И я хорошо понимаю, почему. Добровольцы оказывали большую помощь сотрудникам «красных зон». Ребята, имеющие сертификат, работали как полноценные сотрудники, те, у кого сертификата не было, оказывали помощь, не связанную с лечебно-диагностической деятельностью. Именно волонтерская работа помогла медработникам сдержать натиск коронавирусной инфекции, а затем и победить ее», – считает первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

По мнению Дмитрия Хубезова, такие ребята непременно должны иметь преференции для поступления в ординатуру. «Вчера появилась новость, что «Единая Россия» отстояла льготы, – отметил он. – Горячо поддерживаю решение о том, что поступающим в ординатуру сохранят дополнительные баллы. Как врач очень рад, что ребята, почувствовавшие на себе, что такое работа в ковид-госпитале, получили дополнительный шанс для поступления».

Напомним, что секретарь Генсовета партии Андрей Турчак обсудил этот вопрос с главой минздрава Михаилом Мурашко и направил обращение о сохранении льгот премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Решение отменить льготы при поступлении в ординатуру для волонтеров считаю ошибкой. Мы [с главой Минздрава] договорились, что соответствующий приказ будет отменен, а льготы – сохранены. Мы все с глубоким уважением относимся к тем, кто боролся и борется с COVID-19 в «красных зонах». Они заслужили эти дополнительные баллы при поступлении в медвузы, их нельзя обнулять вот так, задним числом. Это несправедливо, это будет исправлено», – сообщил Андрей Турчак.

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