Делу об изнасиловании жительницы Новомичуринска в лифте дали ход

Информация об изнасиловании 55-летней жительницы Новомичуринска подтверждается. СУ СКР по Рязанской области возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба следственного органа, уже найден человек, который находится в статусе подозреваемого. По данным следствия, в марте 2021 года он пришел в гости к своим знакомым - в тот самый дом, где живет потерпевшая. Свою жертву насильник настиг в лифте.

По уголовному делу проводятся судебные экспертизы и другие процессуальные действия, которые позволят установить все обстоятельства совершенного преступления.