Жительница Новомичуринска заявила об изнасиловании в лифте

Следственный комитет организовал проверку по заявлению об изнасиловании жительницы Новомичуринска. Провести ее поручено Михайловскому МСО, который обслуживает Пронский район.

Информацию о преступлении опубликовал портал ya62.ru со ссылкой на родственника потерпевшей. По его словам, нападение на 55-летнюю женщину произошло в ночь на 8 марта в подъезде ее дома. Свою жертву насильник якобы настиг в лифте.

Собеседник издания также утверждает, что предполагаемого насильника сначала задержали, но уже отпустили, а следователи «ничего не говорят о ходе дела» и «результаты экспертизы на руки не выдают».

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