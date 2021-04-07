Южную Окружную дорогу в Рязани отремонтируют на протяжении 9 км

На М-5 «Урал» в черте Рязани пройдет ремонт семикилометрового участка Южной Окружной дороги. Схему с его обозначением (доступна по ссылке) на базе Яндекс.Карт опубликовало ФКУ «Поволжуправтодор».

Южную Окружную дорогу в Рязани в 2021 году отремонтируют на протяжении 9 км. Источник изображения: yandex.ru

«В процессе ремонта на объектах устроят выравнивающий нижний и верхний слои покрытия, укрепят обочины», - сообщает подразделение Федерального дорожного агентства.

Специалисты восстановят металлическое оцинкованное барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесут горизонтальную разметку термопластиком

В план работ, которые должны завершить к концу 2021 года, также входит восстановление барьерных ограждений, сигнальных столбиков, нанесение дорожной разметки. Кроме того, дорожники восстановят покрытие съездов.