За два дня четверо рязанцев лишились около 900 тысяч рублей

За два дня телефонные мошенники похитили у четверых рязанцев порядка миллиона рублей. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном УМВД.
Работали неизвестные злоумышленники по отработанной схеме: звонили, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали, что кто-то пытается завладеть их деньгами. А чтобы не лишиться сбережений, нужно просто предоставить данные банковских карт, что беспечные граждане и сделали… В результате со счетов пропало в общей сложности около 900 тысяч рублей.
Кто из рязанцев лишился денег и в каком количестве:
- 40-летний рабочий потерял 90 тысяч рублей;
- 57-летний рязанец не увидел на своем счету 120 тысяч рублей;
- 47-летний рабочий лишился 180 тысяч рублей;
- 58-летняя рязанка после разговора с мошенниками потеряла 485 тысяч рублей.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.
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