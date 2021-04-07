Рязанцы, попросившие спилить сухое дерево, уже об этом пожалели

Двор превратили в месиво грязи. Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

6 апреля в одном из дворов на улице Затинной после многократных обращений рязанцев было спилено сухое мертвое дерево. Но в результате жители вообще пожалели, что обратились в администрацию. Своим печальным опытом люди поделились в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«При наличии с одной стороны от зеленой зоны проезжей части, а с другой тротуара, догадайтесь, где к дереву подъезжала техника? Даю подсказку на фотографиях», - написала автор поста.

И действительно, если взглянуть на фотографии, то видно, что место, где сотрудники дирекции благоустройства подъезжали к дереву, превратилось в месиво из грязи.

В связи с этим люди задают резонный вопрос: кто будет устранять последствия данной «работы» ДБГ?

Любопытно, что в комментарии к гневному посту одна из читательниц предположила, что это была своеобразная месть за беспокойство.

Теперь жильцы жалеют, что обратились. «Новости Рязани ВКонтакте».

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