Клепиковские школы и детсады нарушили права детей на медпомощь

Прокуратура Клепиковского района обнаружила нарушения в медобслуживании детей в школах и детских садах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что между образовательными учреждениями и Клепиковской районной больницей были заключены договоры на организацию медобслуживания и установлены графики работы. Однако графики составлены таким образом, что медработники не вели прием во время занятий, когда их услуги были действительно необходимы.

По мнению прокуратуры, это нарушает права детей на оказание первичной медико-санитарной помощи и на оказание неотложной помощи при несчастных случаях. Также из-за этого не обеспечивается постоянный контроль за организацией питания.

По упомянутым фактам прокуратура отправила в суд десять исковых заявлений о возложении на больницу и образовательные учреждения обязанности обеспечить детей надлежащей медпомощью. Иски находятся на стадии рассмотрения.

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