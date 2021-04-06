Студентов рязанских ссузов оставили без медицинской помощи

Лишившись сотрудников, медицинские пункты в ссузах были вынуждены закрыться. Фото: Олег УКЛАДОВ

Студентов шести рязанских колледжей лишили возможности получать первичную медицинскую помощь во время учебы. Теперь если на занятиях учащемуся станет плохо, педагоги вынуждены звонить в скорую, а порой и оказывать помощь на свой страх и риск самостоятельно. Ведь если, не дай бог, все закончится несчастным случаем, то ответственность будет нести именно преподаватель, а также учебное заведение, допустившее подобную ситуацию.

Тем не менее, медицинские кабинеты в колледже электроники, а также в политехническом, многопрофильном, педагогическом, технологическом, строительном и железнодорожном колледже оказались закрыты. А это в свою очередь является прямым нарушением 41-й статьи Федерального закона об образовании, обязывающей учебные заведения создавать условия для охраны здоровья учащихся.

«Я НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ НАС ДО СИХ ПОР НЕ ЗАКРЫЛИ»

Как ни странно, несмотря на то, что проблема существует еще с 2018 года, долгое время за пределами профессионального сообщества о ней было неизвестно. Преподаватели и руководители учебных заведений обсуждали ее между собой, знали, разумеется, в региональных министерствах образования и здравоохранения, а также в Роспотребнадзоре, но до широкой общественности информация не доходила.

Первыми этот факт озвучили общественники из молодежного объединения ОНФ и даже провели круглый стол с участием руководителей профильных ведомств, ответственных за организацию работы медицинских пунктов в ссузах.

- При выдаче лицензии на образовательную деятельность одним из самых главных условий является наличие медицинского пункта, - рассказал директор Рязанского технологического колледжа Николай Баранов. - При его отсутствии надзорные организации в сфере образования имеют полное право лишить учебное заведение лицензии и закрыть его. Я не знаю, почему они до сих пор этого не сделали.

Причем, по словам Николая Петровича, к сегодняшней ситуации с медицинскими пунктами регион пришел постепенно:

- Раньше мы были привязаны к кардиологическому диспансеру и договорились с главным врачом Дмитрием Ракитой, что учебное заведение будет доплачивать работающим у нас медикам сверху 11 тысяч рублей. И все было хорошо. Но после смены главврача с конца 2019 года медицинского работника у нас отозвали.

«ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЛИШЬ ПОЖИМАЮТ ПЛЕЧАМИ»

Опасения своего коллеги разделяет и представитель Рязанского колледжа электроники Илларион Облитяев, считающий сложившееся положение дел нарушением права на бесплатную медицинскую помощь, прописанного в Конституции РФ:

- Помимо этого, существует приказ 822 Министерства здравоохранения РФ «О организации медицинской помощи несовершеннолетним», который также грубейшим образом нарушается. У нас только в одном корпусе учится 300 человек, которым еще не исполнилось 18 лет, а медицинской помощи нет. Объем работы настолько большой, что организовать ее в состоянии только фельдшер под эгидой лечебного учреждения. Согласно приказу Минздрава, медицинские учреждения обязаны предоставить работника, обеспечить лекарственными препаратами и курировать и проводить все прививочные кампании и медосмотры. А само учебное заведение всего лишь должно предоставить помещение под медицинский кабинет.

Илларион Михайлович убежден, что происходит это из-за попустительства со стороны исполнительной власти в лице регионального министерства здравоохранения:

- Меня такая ситуация крайне удивляет, потому что получается, что мы оказались один на один с проблемой, а ответственные за это должностные лица лишь пожимают плечами, сетуя, что ничего не могут с этим сделать.

«НАЙТИ ВРАЧЕЙ НА ТАКИЕ ВАКАНСИИ - ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО»

В ответ на претензии заместитель регионального министра здравоохранения Владимир Хоминец сообщил, что на эту ситуацию повлиял дефицит медицинских кадров, а также существующая система ОМС:

- Если поликлиника будет еще обслуживать и ваших студентов, тогда она будет вынуждена использовать на них медикаменты и расходные материалы. В свою очередь страховая компания потом запросит медицинские карты и будет проводить их анализ. В результате чего мы получим нецелевое использование средств, и медицинскую организацию еще сверху оштрафуют. Потому, что ваши студенты к этой поликлинике не прикреплены, а прикреплены они к медицинским организациям по месту своей регистрации. И действительно, допустим, студент прикреплен к поликлинике ГКБ №11, а на учебу он ездит на участок поликлиники №4.

Кроме того, по словам замминистра, в каждом колледже должны работать как минимум два специалиста: врач-педиатр, который оказывает медицинскую помощь несовершеннолетним студентам, и врач-терапевт для студентов, достигших 18 лет.

- Данные специалисты должны состоять в штате городских поликлиник и быть прикрепленными к ссузам. Но найти врачей на данные вакансии практически невозможно. Причина в подушевом нормативе, установленном обязательным медицинским страхованием. И если в поликлинике терапевт обслуживает в день условно 30 человек, то в учебном заведении количество обратившихся в медпункт по полису ОМС кратно меньше. Это напрямую влияет на размер заработной платы для специалиста, - объяснил Владимир Хоминец.

ОДИН МЕДИК НА ДВА КОРПУСА

Как оказалось, проблема отсутствия или нехватки медработников в средне-специальных учебных заведениях актуальна не только для областного центра, но и для региона в целом. В разговоре с корреспондентом «КП»-Рязань» директор Скопинского электротехнического колледжа Виктор Кузнецов сообщил, что в его учебном заведении на два корпуса работает всего один медик:

- Она вынуждена по три дня работать в одном корпусе, по три - в другом, а между ними по три-четыре километра. Поэтому между корпусами особенно не побегаешь. На мою же просьбу в соответствии с законом предоставить еще одного медика главный врач Скопинского межрайонного медицинского центра сказал: если студенту станет плохо, вызывайте скорую. А ведь у нас учится много несовершеннолетних ребят. В случае чего ответственность будем нести мы.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Даже если временно забыть о требованиях закона, нужно понимать, что наличие врачей в медицинских кабинетах - не просто прихоть или каприз руководителей учебных заведений, а необходимость. Ведь в задачи медика входит не только оказание первой медицинской помощи, но и целый ряд обязанностей, без которых не обойтись. Например, проведение плановых медосмотров, прививочных кампаний, а также элементарного допуска к физкультуре. Медицинский работник обязан быть абсолютно в любом учебном заведении, а уж тем более там, где есть несовершеннолетние. Но из-за того, что система здравоохранения за последние годы претерпела значительные структурные изменения, дети и молодежь, увы, но остались не у дел.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Депутат Государственной Думы Андрей Красов во время рабочей встречи с губернатором региона Николаем Любимовым также поднял тему закрытия медицинских пунктов в ряде средне-специальных учебных заведений региона:

- Из-за отсутствия четкой нормативной базы, прописанной на федеральном уровне, и принципа подушевого финансирования обязательного медицинского страхования заработная плата врачей медпунктов крайне низкая, и в них просто стало некому работать.

Николай Любимов в свою очередь пообещал создать межведомственную комиссию, которая выработает предложения по формированию нормативной базы. Также губернатор попросил Андрея Красова как депутата Госдумы помочь в их рассмотрении на федеральном уровне.

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