Почти неделю в Рыбном восстанавливают обвалившийся канализационный коллектор. Фото: администрация Рыбновского района.

Почти неделю в Рыбном не могут отремонтировать железобетонный коллектор, где в 2 апреля произошел обвал. В результате местные жители остались без водоснабжения.

Как 7 апреля отметили в администрации Рыбновского района, работы по устранению аварии на канализационном коллекторе продолжаются.

«Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, мы принимаем все возможные меры. Подвоз воды осуществляется по адресу: переулок Свободы, возле магазина "Магнит"», - говорится в сообщении.

Обвал коллектора произошел на перекрестке улицы Школьной и переулка Свободы. Кроме того, поврежден участок коллектора рядом с канализационной насосной станцией на улице Полевой.

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