Решение о застройке Цветного бульвара и Малого шоссе пока не принято.

Решение по застройке территории в границах Цветного бульвара, Малого шоссе и Кооперативного переулка еще не принято. На прошедших публичных слушаниях большинство участников высказались против утверждения документации по планировке территории.

Жители близлежащих домов предложили организовать на рассматриваемой территории зеленую зону, а если построят еще две-три многоэтажки, то нарушится комфорт уже существующих жилых домов. Кроме того, данный проект усугубит дорожно-транспортную ситуацию, а на школы, поликлиники ляжет дополнительная нагрузка.

В ответ на это застройщик сообщил, что власти, согласно договору о развитии территории «за счет средств исполнителя (застройщика)» увеличивают жилищный фонд, в том числе по сносу аварийных домов. А застройщик должен извлекать прибыль за счет объектов капитального строительства.

Что касается детсадов и школ, то, согласно условиям договора, объекты социальной сферы не подлежат возведению застройщиком. Потребность в местах в детских садах, школах и поликлиниках обеспечивается за границами территории подлежащей развитию.

В настоящее время заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний направлено в управление градостроительства и архитектуры администрации Рязани. После этого подготовленную документацию проекта планировки направят главе администрации Рязани Елене Сорокиной для принятия решения об утверждении или об отклонении.

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