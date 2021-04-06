В Рязани открыли горячую линию по вопросам подтопления жилых домов

В областном центре начала работу горячая линия по вопросам подтопления жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

«В связи с интенсивным подъемом воды в реке Оке и начавшимся паводком для жителей районов города, подверженных подтоплению, организована работа специальных телефонов. Рязанцы могут круглосуточно обращаться по номерам: 28-23-50 и 55-00-42», - говорится в сообщении.

Также в администрации отметили, что о случаях приближения паводковых вод к жилым домам и рисках их подтопления горожане могут сообщать в Управление по делам территории по своим районам: Октябрьский: 28-37-51, Московский: 35-06-20 и 35-05-42, Советский: 45-77-24, Железнодорожный: 76-47-88.

При этом, по словам чиновников, обращения, поступившие от жителей областного центра, будут направляться в оперативные службы.

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