В Кальном в провал на дороге попала машина для уборки города

Фото: vk.com/rzn_life_vk

На улице Кальной в Рязани у дома №18 в глубокую яму на дороге провалился и застрял автомобиль Дирекции благоустройства города, оборудованный для уборки улиц. Случилось это 6 апреля. Фотографии с места событий появились в сообществе RZN_LIFE.

Ранее, 23 марта, на том же произошла авария на водопроводе. Причина нынешнего инцидента, по всей видимости, также связана с ЖКХ.

По данным пресс-службы администрации областного центра, автомобиль оперативно вытащили из ямы. «Водоканал» проводит восстановительные работы.