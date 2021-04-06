Генеральную уборку Рязани хотят провести до 1 мая

Генеральную уборку территорий Рязани необходимо провести до 1 мая. Об этом заявила глава городской администрации Елена Сорокина на рабочем совещании.

— В весеннем месячнике должны быть задействованы все силы и максимальное количество техники, — подчеркнула чиновница.

Уже на этой неделе сотрудники дирекции благоустройства приступят к помывке тротуаров и ограждений. В частности, очистят самое большое разделительное ограждение на Московском шоссе.

С особым внимание власти планируют подойти к уборке остановок и вывозу грязи с песком, а также убрать «случайный мусор» во всех районах Рязани.

Отметим, что на 10, 17 и 24 апреля запланированы городские субботники.

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