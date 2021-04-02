Названы самые редкие вакансии Рязани – зарплата до 200 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис hh.ru назвал редкие и необычные вакансии Рязанской области, которые работодатели открывают каждый месяц. К таким вакансиям отнесли:

- учитель робототехники;

- тренер по шахматам;

- зоотехник;

- флорист-дизайнер;

- агент по работе с VIP-клиентами.

У зоотехника и учителя заработная плата не указана. В таких случаях говорят, «по согласованию». Что касается тренера по шахматам, то зарплата колеблется от 25 до 50 тысяч рублей. За эти деньги нужно проводить онлайн-уроки, следить за прогрессом учеников и так далее.

Работу же флориста-дизайнера оценили в 25-35 тысяч рублей на руки, а агента по работе с VIP-клиентами - от 200 тысяч рублей. Агенту нужно будет за две сотни тысяч рублей выстраивать партнерские отношения с потенциальными продавцами и покупателями, обеспечивать максимальный комфорт для клиента и сопровождать его на всех этапах сделки.

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