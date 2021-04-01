Актер из «Бригады» Дмитрий Гуменецкий вышел на свободу из рязанской колонии

В доме актера «Бригады» в сентябре 2015 года нашли наркотики на 16 миллиардов рублей. Фото: кадр из сериала.

Актер сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий, осужденный на 8 лет колонии строгого режима по наркотической статье, освободился из рязанской ИК №3. Об этом «Комсомолке» стало известно из собственного источника.

По нашим данным, освободили Гуменецкого условно-досрочно по состоянию здоровья. При этом, каким именно заболеванием страдал осужденный, остается загадкой. Известно лишь, что последние месяцы заключения он провел в больнице УФСИН.

Напомним, в 2016 году Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор Дмитрию Гуменецкому за то, что в своем гараже и машине он хранил почти 300 килограммов концентрата для приготовления «синтетики». Его бы хватило, чтобы изготовить около 7 тонн наркотиков для продажи на улицах. Канал поставки был отлажен - наркотики шли из подпольных лабораторий в Юго-Восточной Азии.

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