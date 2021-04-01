Рязанская ГИБДД проведет в четверг очередные рейды

1 апреля ГИБДД проведет в Рязани и области рейды на выявление нарушений режима труда и отдыха водителей, которые перевозят пассажиров и грузы. В первую очередь полицейских будут интересовать исправность и показания тахографа.

В зависимости от нарушения, предусмотрен штраф – от 3 до 50 тысяч рублей - может как на водителя, так и на должностное лицо, ответственное за выпуск транспорта на линию.

Тахограф – обязательное устройство на грузопассажирском транспорте. Контроль водителей с помощью данного устройства позволяет точно рассчитать оптимальное количество поездок и километража, понять, возможна ли дополнительная нагрузка, или наоборот, ее надо снизить.

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