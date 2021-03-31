Коммунальная катастрофа в Скопине - горожане третий день без воды.

Из-за коммунальной аварии в городе Скопин Рязанской области третий день, с утра 29 марта, нет воды – ни холодной, ни горячей. Информация поступает от жителей ряда микрорайонов: Автозаводской, Стекольный, Металлург, Коготково.

Читатели «Комсомолки» (в частности, из АЗМР) пожаловались в редакцию на отсутствие подвоза хотя бы технической воды, не говоря уже о питьевой. Также сообщается, что там, где подвоз все-таки состоялся (лишь вечером 30 марта), качество воды ужасающее. Местная жительница сняла, как жители многоквартирных домов для элементарных бытовых нужд вынуждены набирать воду из луж. Те, у кого есть возможность, ездят на родник. Кто-то спасается, гостя у родственников.

С официальным комментарием местная администрация выступила только 31 марта:

«Произошла очень серьезная авария на водозаборе в деревне Ивановка. Сейчас все наши силы и средства направлены на ее ликвидацию. Сегодня организован подвоз питьевой воды в детские сады и школы, к социально-значимым объектам Скопинского ММЦ — подвоз технической воды», - заявили представители муниципальной власти.

Восстановить водоснабжение, по словам чиновников, планируется к 31 марта к 17:00.

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