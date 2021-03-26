Рамадан в Рязани 2021: осужденные мусульмане готовятся к посту.

В рязанских колониях осужденные мусульмане начали подготовку к священному месяцу Рамадан, сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области

Представитель духовного управления мусульман Рязанской области Абдусалом Хакимов посетил исправительные учреждения региона и встретился с руководителями ИК. На встрече рассмотрели вопросы организации духовно-нравственного воспитания осужденных, исповедующих ислам. Кроме того, во время беседы обсудили темы соблюдения намазов, организации мусульманских общин, избрания имамов.

— Рамадан – особенное время для верующих мусульман, время очищения и проверки стойкости духа, — отметил Абдусалом Хакимов. — Всевышний оберегает и слышит все молитвы, обращенные к нему.

Представитель Духовного управления побеседовал с осужденными и помолился. Во время беседы он затронул тему греха, указав, что это нарушение человеком своих обязанностей перед Богом, проистекающее из неведения Божественного закона.

— Мусульманин, совершающий грех, наносит вред не только себе, но и окружающим в настоящем, в будущем и в жизни после смерти, — Абдусалом Рахимович.

Отметим, что первый день поста священного месяца Рамадан наступает 13 апреля.

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