Врачи спасли ногу рязанцу, тяжело больному коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В красной зоне скопинской больницы провели сложнейшую операцию на сосудах коронавирусному больному. Срочная помощь потребовалась пациенту, которому диагностировали большой объем поражения легких, кроме того, ранее он уже перенес инфаркт и инсульт - сосуды его организма имели системное заболевание. Это и стало причиной опасного состояния, которое едва не привело к потере ноги.

По словам специалиста, тромботические массы перекрыли артерии подвздошно-бедренного сегмента, и нога перестала двигаться. Для спасения мужчины на помощь скопинским врачам выехали врач отделения сосудистой хирургии ОКБ Андрей Крылов и клинический ординатор Никита Соляник.

Чтобы помочь мужчине, сотрудники скопинского больницы на время изолировали операционный блок, превратив его во временную операционную для коронавирусного пациента.

Во время операции через разрез на бедре врачи достигли пораженной артерии и удалили тромботические массы. Позже выяснилось, что причиной тромбоза стала массивная атеросклеротическая бляшка – она практически полностью перекрывала просвет бедренных артерий.

— Удаление бляшки прошло успешно, но она создала дефект в тканях сосуда, — рассказывает Андрей Крылов. — Чтобы его закрыть, потребовалась пересадка. В организме человека хорошо развита подкожная венозная сеть, поэтому мы «позаимствовали» участок большой подкожной вены пациента и закрыли им пораженное место. Операция длилась более двух часов.

Уже в первые сутки после хирургического лечения к пациенту вернулось движение. А сейчас он идет на поправку после перенесенного коронавируса.

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