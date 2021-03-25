Пропавшего без вести 28-летнего рязанца искали больше года – вынесен приговор его убийце

Вынесен приговор 53-летнему рязанцу, обвиняемому в убийстве 28-летнего молодого человека. Парень бесследно исчез 19 февраля 2019 года. Его поиски велись, в том числе с привлечением добровольческих поисковых отрядов Liza Alert и «Мещера». Параллельно работали оперативники, которым удалось выйти на след подозреваемого.

Далее было установлено, что 19 февраля 28-летний молодой человек находился в частном доме на улице Голенчинской в Рязани в компании малознакомых людей. Приехавший 53-летний хозяин дома сделал замечание молодежи за их шумное поведение. Возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки 53-летний мужчина задушил 28-летнего молодого человека.

Заметая следы преступления, мужчина вывез тело убитого им парня в садоводческое товарищество «Ранет» (неподалеку от Голенчино) и закопал в подвале заброшенного строения.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 9 годам колонии строгого режима, а также взыскал с него 2 миллиона рублей моральной компенсации в пользу матери убитого.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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