Рязанка вошла в чужую квартиру и получила 9 месяцев исправительных работ

В Сапожке за незаконное проникновение в жилище осудили ранее неоднократно судимую 34-летнюю местную жительницу. Все произошло в ночь на 6 января этого года.

Женщина, с солидным криминальным бэкграундом, вошла в чужую квартиру и требовала у хозяев в долг денег на спиртное.

— Дама пришла в дом к своему знакомому, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — Там уже собралась компания, и до ночи они там пьянствовали. Когда стали расходиться, и компания спустилась на улицу, женщина решила занять денег на спиртное в соседней квартире.

По словам следователя, хозяев этой квартиры она не знала, просто несколькими часами ранее она уже туда обращалась, когда искала квартиру своего знакомого.

Женщина постучала – и дверь сама открылась, так как была незапертая. Хозяева специально ее в ту ночь не запирали, так как ждали возвращения дочери.

— Дверь открылась - и дама вошла в чужую квартиру. Хозяйка проснулась, почувствовав, что что-то не так, вышла в коридор и включила свет, — продолжает следователь. — Та стала требовать у нее денег в долг, а хозяйка ее выпроваживать. На шум вышел муж хозяйки и прогнал женщину. Уже на улице дама в компании своих пьяных приятелей пыталась втянуть мужчину в конфликт, но он на провокации не поддался и вызвал полицию.

Суд признал женщину виновной в нарушении неприкосновенности жилища и приговорил ее к 9 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 15% от заработка.

Отметим, что ранее женщина была судима за разбой, хулиганство, угрозу убийством, уничтожение имущества и... насильственные действия сексуального характера. Еще в 2013 году она вместе со своим приятелем жестоко надругалась над женщиной. В колониях сапожковская мадам в общей сложности провела более десяти лет.

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