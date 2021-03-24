В самом центре Рязани неизвестные расстреляли кота. Фото: архив "КП".

Уже несколько месяцев жителей улиц Леволыбедская и 26 Бакинских Комиссаров терроризируют неизвестные, стреляющие из пневматического оружия. Об этом «Комсомолке» рассказали напуганные местные жители.

- Хулиганы ходят с пневматическим пистолетом и стреляют направо и налево. В конце декабря людям обстреляли окна, а вчера пулю нашли в позвоночнике у соседского кота. На полицию надежды нет, - рассказала Галина.

Мы связались с хозяйкой пострадавшего животного и выяснили, что из-за травмы кот парализован.

- Завтра ему будут делать операцию, постараются вытащить пулю из позвоночника. Надеюсь, коту это поможет, - рассказала по телефону Ирина.

При этом жильцы указанных улиц сообщили «КП», что не обращались в правоохранительные органы, так как, по их мнению, это им не поможет.

- Тут людей убивают и ничего, а вы хотите, чтобы они из-за кота зашевелились, - поделилась соображениями расстроенная хозяйка кота.

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