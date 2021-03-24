Что такое электронный детский сад в Рязани и как он формируется, объяснили чиновники в своем постановлении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязани утвердили порядок формирования электронного детского сада. Соответствующее постановление подписала министр регионального образования Ольга Щетинкина.

Согласно документу, электронный детский сад предназначен для постановки на учет нуждающихся в получении дошкольного образования, направления детей для приема в детсады, мониторинга в системе образования Рязанской области по предоставлению бесплатного дошкольного образования и так далее.

Родители и законные представители могут через электронный детский сад (далее - ЭДС) подать заявления на постановку детей в очередь на зачисление в детсад.

В ЭДС информацию в заявлениях проверят на достоверность, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. После проверки у заявителя сформируется статус «Требуется подтверждение данных заявления», «Отказано в предоставлении услуги», «Направлен в образовательную организацию» и другие.

Дальше идет обработка заявлений, распределение детей и формирование списков детей, которым могут быть предоставлены места в детских садах.

Отметим, что заказчиком и владельцем ЭДС является министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области.

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