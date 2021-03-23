В одном из кафе Рязани произошло убийство

Московский межрайонный следственный отдел города Рязани СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства в одном из кафе областного центра.

Установлено, что 6 января 2021 года в кафе распивали спиртное два малознакомых человека. 54-летний мужчина – уроженец Шацкого района – попросил своего товарища дать ему взаймы. Отказ спровоцировал ссору и оскорбления. 54-летний мужчина нанес оппоненту удар клинком складного ножа в грудь. Другие посетители обезоружили нападавшего и вызвали скорую, но спасти потерпевшего не удалось. Он скончался.

Подозреваемый в ходе следствия полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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