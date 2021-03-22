Рязанская область опустилась в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»

22 марта общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала новую версию своего экологического рейтинга по итогам зимы 2020-2021 . Рязанскую область поставили на 25 место - на три места ниже, чем в предыдущем.

Составители рейтинга поясняют, что он построен на анализе экспертной группой информационных материалов от властей, СМИ и активных граждан об экологически значимых событиях.

Странно, что авторы оставили без оценки состояние атмосферного воздуха, хотя эта тема, пожалуй, была и остается самой обсуждаемой экологической темой в Рязани. В минус региону пошли только четыре новости: о вырубке деревьев в деревне Насурово, о засыпке Озера Вьюново в Рыбновском районе, о продолжении работы несанкционированной свалки в Турлатове и о вброшенных на обочину ртутных лампах в Спасском районе.

Такой рейтинг подготовили с использованием президентского гранта.

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