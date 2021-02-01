Рязанская область входит в ТОП-5 худших регионов по экологичности

Промышленности в Рязани хватает, а с экологией - проблемы. Изображение в веб-камеры сообщества "Экомонитор".

Большинство регионов РФ имеют удовлетворительный уровень экологичности. Такой вывод можно сделать, изучив исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Опасения специалистов-аналитиков вызывают пять регионов. Среди них и Рязанская область. Об этом сообщает ТАСС.

Аналитики рассчитали уровень экологичности как отношение выбросов вредных веществ, сбросов загрязненных сточных вод, отходов производства и потребления, водопотребление, энергопотребление, а также затраты на охрану окружающей среды на единицу валового регионального продукта (ВРП) регионов.

Их опасения опасения вызывают пять регионов - Республика Карелия, Мурманская область, Кемеровская область, Рязанская область, Северная Осетия-Алания.

Эти субъекты РФ имеют либо высокий уровень загрязнения окружающей среды, либо низкий ВРП. Который, в свою очередь, обусловлен отсутствием на их территории крупных объектов промышленности и других видов экономической деятельности.

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