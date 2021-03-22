Сасовским школьникам сделали замечательный подарок

Юные сасовцы будут заниматься авиамоделированием в новом кабинете технического творчества.

Благодаря инициативе руководства ОАО «Саста», в сасовском Центре дополнительного образования глава горадминистрации Евгения Рубцова и гендиректор ОАО «Саста» Константин Харитонов, а также Алексей Рыбин, помощник депутата Рязанской областной Думы Татьяны Панфиловой, главный инженер ОАО «Саста» Виктор Шаталов и инженер Муниципального культурного центра Вадим Фролов 19 марта приняли участие в торжественной церемонии открытия кабинета технического творчества.

Евгения Рубцова рассказала присутствовавшим на открытии о том, что юные сасовцы уже более 10 лет занимаются авиамоделированием, а обучает их этому непростому делу замечательный преподаватель Сергей Косткин.

Глава сасовской горадминистрации Евгения Рубцова с увлечением помогала собирать модель самолета.

- Несмотря на то, что таких кружков во всем регионе очень мало, ежегодно проводятся областные соревнования по авиамодельному спорту, - отметила глава сасовской горадминистрации Евгения Рубцова и добавила, что сасовцы всегда становятся победителями и призерами этих соревнований.

Евгения Рубцова заявила:

- Нашим детям это по-настоящему интересно, у них горят глаза!

Глава сасовской горадминистрации поблагодарила руководство ОАО «Саста» за такой замечательный подарок школьникам.

Константин Харитонов, гендиректор ОАО «Саста», разобрался в непривычном для него деле.

- «Саста» полностью обустроила кабинет, закупив все необходимое техническое оборудование», – указала Юлия Рубцова.

О том, что занятия в новом кабинете помогут развивать технические способности у юных сасовцев, говорил на церемонии открытия гендиректор ОАО «Саста» Константин Харитонов.

- Мы не стоим на месте. У нас множество идей по развитию завода. Воплотить их в жизнь под силу только высокопрофессиональным, квалифицированным кадрам. Проблема в том, что найти их быстро удается не всегда. Открыв этот кабинет, мы хотим помочь детям еще со школьной скамьи определиться с выбором профессии. Новые возможности позволят им наибольшее внимание уделять техническим направлениям. А мы будем им всячески помогать в развитии и обучении, чтобы впоследствии увидеть в рядах своих сотрудников, - сказал Константин Харитонов.

После завершения церемонии открытия кабинета технического творчества была сделана фотография на память.

После завершения церемонии открытия кабинета технического творчества сасовские школьники, занимающиеся в кружке авиамоделирования, показали взрослым участникам мероприятия оборудование кабинета и продемонстрировали приобретенные навыки. Взрослые с удовольствием помогали ребятам собирать модели.