«Вину признаю, раскаиваюсь»: касимовского педофила отправили в колонию на 7 лет

Касимовского 32-летнего педофила отправили отбывать наказание в колонию строгого режима, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Касимовского МСО и суд установили, что мартовской ночью 2020 года мужчина дважды надругался над пятилетней дочерью своей сожительницы – «совершил действия сексуального характера».

Все свои действия он снимал на мобильный телефон, а потом изготовил порнографические видео и фото с изображениями малолетней девочки.

На следствии и в суде мужчина полностью признал вину. Ближайшие семь лет он проведет в колонии.

К настоящему времени приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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