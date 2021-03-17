Умерла судья Рязанского областного суда в отставке Александра Баранова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончалась Заслуженный юрист России, судья Рязанского областного суда в отставке Баранова Александра Ивановна.

Коллектив областного суда скорбит по поводу смерти Александры Ивановны и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.

ДОСЬЕ «КП»

Баранова Александра Ивановна с декабря 1961 года являлась народным судьей Советского районного суда Рязани.

В апреле 1973 года ее избрали членом Рязанского областного суда.

В 1994 году Указом Президента РФ Баранову назначили судьей Рязанского областного суда, в котором она проработала до декабря 2004 года.

Стаж судебной работы Александры Ивановны составляет 40 лет, из них в должности судьи – более 32 лет.

На протяжении всей судейской работы Александра Ивановна вела активную правовоспитательную и профилактическую работу среди населения. Активно участвовала в жизни судейского сообщества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!