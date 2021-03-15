Мэрию Рязани обязали отремонтировать дорогу в районе Южного промузла

Суд после иска прокуратуры обязал администрацию Рязани отремонтировать участок трассы М5 «Урал» в районе Южного промузла.

Ранее в прокуратуру обратился уполномоченный по правам предпринимателей Рязанской области Михаил Пронин, которые пожаловался на отвратительное состояние дорог, ведущих к промышленным предприятиям города.

Надзорный орган организовал проверку, выявил нарушения требований ГОСТа и обратился с иском в суд.

Теперь до 12 мая власти Рязани обязаны привести дорожное полотно в районе Южного промузла в нормативное состояние.

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