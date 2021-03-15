Счетная палата начала проверку в рязанском министерстве ТЭК и ЖКХ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области началась проверка, сообщает контрольно-счетная палата.

Аудиторы проверят, насколько эффективно чиновники тратили деньги областного бюджета, которые выделили в 2020 году на создание площадок накопления твердых коммунальных отходов.

В первую очередь специалисты изучат, как министерство проводило отбор муниципальных образований Рязанской области, которым предоставляли субсидии по подпрограмме «Развитие системы обращения с отходами», а уже потом проанализируют вопросы целевого и эффективного расходования бюджетных денег.

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