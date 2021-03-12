Молодые специалисты РНПК показали себя

Фото: РНПК

Молодые специалисты предприятия, которым еще не исполнилось и 33 лет, а также студенты базовой кафедры «Химическая технология органических веществ» радиотехнического университета и учащиеся «Роснефть-класса» приняли участие в юбилейной конференции.

Перед ее началом генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов пожелал участникам успеха и продуктивной работы.

- В России 2021 год объявлен годом науки и технологии, - отметил Сергей Юрьевич. - Потенциал молодых сотрудников мы не оставляем без внимания и готовы поддерживать на всех этапах карьерного роста, - добавил он.

На конференции работали 3 секции по основным бизнес-процессам компании - «Технология и оборудование нефтегазопереработки», «Промышленная энергетика, энергоэффективность», «Экономика, финансы. Труд, юриспруденция, персонал. Информационные технологии и автоматизация производств». Самой многочисленной группой выступающих стала секция «Промышленная энергетика, энергоэффективность», на которой прозвучало 17 докладов.

Фото: РНПК

Два дня продолжалась конференция, докладчики не только представляли собственные разработки, но и отвечали на вопросы членов жюри, в состав которого вошли технические руководители завода. Ими были определены лучшие работы. Призеры и их научные руководители будут отмечены премиями, а победители в каждой номинации примут участие в следующем этапе конференции - кустовой НТК НК «Роснефть».

Как отмечают представители РНПК, конференция не только позволяет молодежи предприятия активно участвовать в инновационной исследовательской и проектной деятельности, но развивает профессиональные компетенции и способствует выявлению молодых работников с высоким научно-техническим и лидерским потенциалом.