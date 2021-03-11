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Общество11 марта 2021 17:32

Рязанского школьника наградили за спасение тонувшего первоклассника

Свой подвиг Максим Тюрин из Пителинского района совершил в ноябре 2020 года
Источник:kp.ru
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Александр Савуков и Максим Тюрин. Фото: ryazpressa.ru

Максим Тюрин, четвероклассник из села Нестерово (Пителинский район), получил ведомственную благодарность за спасение утопающего. Награду Максиму 11 марта вручил врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков на торжественной школьной линейке.

Свой подвиг 11-летний подросток совершил в ноябре 2020 года. Когда Максим увидел знакомого мальчишку – первоклассника Эльмана Ибрагимова, попавшего в беду, то сразу же бросился на помощь, подполз к нему и вытащил из ледяной воды на берег, сообщает издательство «Пресса».

Анна Тюрина, мама Максима, в разговоре с журналистами отметила, что после «зимних купаний» оба мальчика не заболели.