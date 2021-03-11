Касимов в очередной раз стал героем интернета. Фото: стоп-кадр "Этот город в огне" | НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ.

Журналисты youtube-канала «Настоящее время» сняли большой репортаж о том, как в Касимове разрушаются памятники архитектуры.

В репортаже говорится, в частности, о том, что какие-то старые здания, признанные памятниками архитектуры, разрушаются, а какие-то сгорают, как дом Барковых на Набережной – визитная карточка Касимова.

Как уверяют местные власти, этот памятник архитектуры федерального значения, а также здание Общества взаимных кредитов (ул. Карла Либкнехта, 6) и Дом меценатов Шакуловых (пл. Победы, 22) будут восстановлены где-то между 2022 и 2026-м годами.

В репортаже рассказывается и о том, что более чем на десятилетие растянулась реставрация Торговых рядов в Касимове, начавшаяся еще в 2015 году. Из федерального бюджета на работы выделили около 160 миллионов рублей. Еще девять миллионов рублей направили на доработку научно-проектной документации и авторский надзор. За пять лет на объекте сменились четыре подрядчика.

К настоящему времени общая сумма, затраченная на восстановление памятника архитектуры, составляет порядка 200 миллионов рублей.

Летом прошлого года губернатор Николай Любимов направил в Касимов контрольную группу. Областные чиновники целую неделю встречались с жителями города и выслушивали их проблемы. Губернатор должен был сделать выводы (читать подробнее).

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