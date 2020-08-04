«Где-то происходят сбои». Любимов направил в Касимов контрольную группу

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:27:40+03:00

Областные чиновники целую неделю будут встречаться с жителями города и выслушивать их проблемы. Выводы сделает губернатор

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4 августа во время заседания регионального правительства губернатор Николай Любимов распорядился направить в Касимов контрольную группу. Причина – увеличение числа негативных сообщений от местных жителей.

— Я неоднократно подчеркивал, что основой работы всех органов власти должна стать открытость и прямое взаимодействие с людьми. То же самое и даже в еще большей степени относится к органам местного самоуправления, — заявил Любимов. — Они должны быть самыми близкими к людям, отвечать на все обращения жителей, реагировать на любые жалобы. У кого-то эта работа получается хорошо, а где-то, к сожалению, происходят сбои.

По словам Любимова, в последнее время увеличился поток негативных обращений из Касимова, поэтому он поручил начальнику главного управления контроля и противодействия коррупции Владимиру Самохвалову направить в Касимов контрольную группу.

Специалисты из числа областных чиновников проведут в Касимове неделю, где будут принимать местных жителей с любыми вопросами и проблемами. Главе администрации Касимова Игорю Авдееву нужно будет предоставить чиновникам соответствующие помещения и оповестить людей.

Всю полученную информацию проанализирует вице-губернатор Игорь Греков, а затем предоставит ее Любимову. А уже губернатор сделает соответствующие выводы, в том числе – административные.

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ИСТОЧНИК KP.RU