2020-08-04T13:27:40+03:00
Общество

«Где-то происходят сбои». Любимов направил в Касимов контрольную группу

Областные чиновники целую неделю будут встречаться с жителями города и выслушивать их проблемы. Выводы сделает губернатор
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 августа во время заседания регионального правительства губернатор Николай Любимов распорядился направить в Касимов контрольную группу. Причина – увеличение числа негативных сообщений от местных жителей.

— Я неоднократно подчеркивал, что основой работы всех органов власти должна стать открытость и прямое взаимодействие с людьми. То же самое и даже в еще большей степени относится к органам местного самоуправления, — заявил Любимов. — Они должны быть самыми близкими к людям, отвечать на все обращения жителей, реагировать на любые жалобы. У кого-то эта работа получается хорошо, а где-то, к сожалению, происходят сбои.

По словам Любимова, в последнее время увеличился поток негативных обращений из Касимова, поэтому он поручил начальнику главного управления контроля и противодействия коррупции Владимиру Самохвалову направить в Касимов контрольную группу.

Специалисты из числа областных чиновников проведут в Касимове неделю, где будут принимать местных жителей с любыми вопросами и проблемами. Главе администрации Касимова Игорю Авдееву нужно будет предоставить чиновникам соответствующие помещения и оповестить людей.

Всю полученную информацию проанализирует вице-губернатор Игорь Греков, а затем предоставит ее Любимову. А уже губернатор сделает соответствующие выводы, в том числе – административные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Рязани эвакуировали отель «Амакс»
Популярный блогер Петр Ловыгин показал жизнь рязанских цыган
Компания ГК «Стройпромсервис» объявила акцию на квартиры
Бывшему ректору РГУ Анатолию Лиферову исполнилось 80 лет
«Где-то происходят сбои». Любимов направил в Касимов контрольную группу
Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области
Опубликован ТОП-10 книг среди рязанских заключенных
Ник Вуйчич поделится опытом с рязанскими предпринимателями
На пешеходном переходе без «зебры» в Рязани сбили женщину
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
За сутки коронавирус в Рязанской области выявили у 26 человек
Сенатор Морозов, поправившись от коронавируса, рассказал о болезни
МЧС рассказало, в лесах какого района Рязанской области чаще всего теряются люди
На улице Ленинского Комсомола временно закрыли движение транспорта
Обновилась статистика зараженных коронавирусом по районам Рязани
Ученые из Рязани запатентовали новый способ зашивания ран
Главу Елатьмы уличили в заключении контракта с бывшей супругой
Рязанских кандидатов в депутаты облдумы проверяют на иностранное гражданство