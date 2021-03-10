В Рязани отремонтируют 10 пищеблоков в детсадах

Отремонтируют 10 пищеблоков в детсадах. Фото: архив "КП".

Сити-менеджер Елена Сорокина на рабочем совещании 9 марта заявила, что в этом году начнется ремонт пищеблоков в десяти детских садах, к которым возводятся пристройки.

- Это необходимо для оптимальной работы учреждений при возросшей нагрузке, - уточнила глава горадминистрации.

При этом управлению образования и молодежной политики совместно с курирующим заместителем Надеждой Штевниной поручено проработать график перевода детей в другие детские сады на время проведения ремонтных работ.

И в тему: буквально на днях эксперты Российского института потребительских испытаний выяснили, что рязанских учеников вместо полноценного йогурта кормят дешевым заменителем.

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