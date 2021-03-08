О новых жертвах коронавируса в Рязанской области сообщают седьмой день подряд

В Рязанской области 8 марта зарегистрировали еще 62 случая COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию в регионе диагностировали 24981 раз.

Если верить официальной статистике, 71 человек за минувшие сутки от заболевания избавился.

Седьмой день подряд не обходится без информации о новых летальных исходах. COVID-19 признали основной причиной смерти еще двух человек. Официальное число жертв пандемии в Рязанской области достигло 314, но власти не отрицают, что пациентов с подтвержденным положительным тестом на коронавирус умерло гораздо больше (читать подробнее).

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