Рязанец убил своего приятеля, а затем спрятал его труп в подвале

В деревне Первушкино Клепиковского района задержан 38-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своего 42-летнего приятеля. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета по Рязанской области.
По предварительным данным, погибший пригласил своего знакомого в гости. Там мужчины распивали спиртное и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Гость схватился за нож и нанес им множественные удары хозяину жилища. Затем мужчина решил избавиться от улик и спрятал бездыханное тело в подвале дома, где его и обнаружили спустя несколько дней.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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