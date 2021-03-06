7 марта в Рязани возможны метель, сильный ветер и мороз до 13 градусов

В воскресенье, 7 марта, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью и днем местами возможны снег и метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-западный, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -13…-8°С, днем -3…+2°С.

Рязанское управление МЧС рекомендует в этот день:

- находясь дома, закрыть окна;

- находясь на улице, не приближаться к деревьям, мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи;

- обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

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