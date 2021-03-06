Рязанку с дочерью избили в кинотеатре ТРЦ «Премьер»

4 марта в кинотеатре, расположенном в ТРЦ «Премьер» избили женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. По крайней мере такую информацию дал адвокат Игорь Ткаченко для инстаграм-аккаунта RZN_life.

«Меня держали мужчина и женщина, а молодая девушка пинала меня в спину. Моя дочь начала заступаться за меня, за что получила несколько ударов. Ребенок упал через сиденья, а когда встала ее дальше стали избивать», - писала женщина.

По ее словам, причина конфликта в том, что они попросили пьяную компанию вести себя тише, вместо этого те продолжили распивать алкоголь, а потом набросились с кулаками.

«Почему в общественном месте, куда люди приходят с детьми культурно провести досуг, распивали спиртные напитки? Почему не было охраны, не работало видеонаблюдение?» - писала пострадавшая.

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