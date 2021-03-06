Рязанской области подарили землю для «Центра Тарковского»

Дом Андрея Тарковского в Мясном. Фото: Вадим КОТОВ.

Участок земли, в границах которого находится дача режиссера Андрея Тарковского, Рязанская область получила от дарителя.

В дальнейшем там хотят создать «Центр Тарковского», в котором разместят выставочные залы и кинозалы, воссоздадут московский кабинет режиссера и студию, где он работал.

Проект «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А. А. Тарковского в Рязанской области» прошел государственную историко-культурную экспертизу в 2015 году.

— Надеюсь, что по завершении проектных работ мы найдем средства на строительство Центра, в том числе обратимся за помощью в федеральный центр, — заявил в 2017 году губернатор Николай Любимов.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, почему Рязанская область не стала участвовать в борьбе за бесценные архивы Андрея Тарковского, в отличие от Ивановской области (читать подробнее).

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