Масленица в Рязани 2021: праздник проведут в онлайн-формате

Хотя заболеваемость коронавирусом в Рязанской области и идет на спад, связанные с эти некоторые ограничения дают о себе знать. Так сильно ограничено проведение массовых мероприятий. Что отразилось на праздновании предстоящей Масленицы.

Большинство мероприятий, приуроченных к празднованию широкой Масленицы в Рязани, в этом году будут проводиться в онлайн-формате, сообщает сайт городской администрации.

Рязанцы в период масленичной недели с 8 по 14 марта смогут принять участие в тематических конкурсах, викторинах и интерактивных поздравлениях. Кроме того, для жителей проведут различные мастер-классы и познавательные лекции об истории появления праздника, рецептах блинов. Трансляции будут вестись через социальные сети.

Кроме того, в районе Зеленого театра, на улице Почтовой и в Лесопарке установят большие экраны, на которых для создания праздничного настроения будут показывать тематические ролики.

Так что привычных нам с детства обжорных рядов, ярмарочного столба и финального сжигания чучела Масленицы в этом году мы не увидим…

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