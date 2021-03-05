В Горроще прямо на тротуар рухнул балкон. Фото: Олег Юшкин.
В Рязани рухнул балкон второго этажа. Все произошло в доме №4 по улице Полетаева.
«Хорошо, что никто не пострадал», - сообщает местный житель Олег Юшкин в паблике «Типичная Рязань».
Отметим, что указанный 12-квартирный дом построили в 1956 году. С 1 марта 2015 года он находится под управлением УК «РГО».
В Горроще прямо на тротуар рухнул балкон. Фото: Олег Юшкин.
Очень часто в Рязани балконы падали вместе с людьми. Так, например, летом 2013 года 44-летняя Светлана вышла на балкон своей квартиры на втором этаже, чтобы снять белье и – мало что помнит: балкон, полет, тапочки… (читать подробнее).
Другой случай произошел в поселке Строитель, когда женщина замесила раствор и вышла на балкон заделывать все дыры. Когда практически все было сделано, и она собиралась уйти – «земля разверзлась под ногами», и женщина вместе с напольной плитой рухнула вниз (читать подробнее).
Позже власти стали брать расписки с людей, чтобы они не выходили на балконы своих домов.
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