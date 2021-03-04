Не выплатив штраф, бывший пристав отправится в колонию на 7 лет

Железнодорожный районный суд Рязани заменил штраф, который в качестве наказания назначили бывшему судебному приставу-исполнителю, на лишение свободы.

Еще летом 2017 года за получение двух взяток в размере 30 и 15 тысяч рублей бывшему приставу назначили штраф в размере 1 млн 800 тысяч рублей, но до сегодняшнего дня он его так и не выплатил.

Теперь ближайшие 7 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции.

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