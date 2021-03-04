В пятницу в Рязани температура опустится до 4 градусов мороза

В пятницу, 5 марта, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой, а местами умеренный снег. Днем местами слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -8...-3°С, днем -4...+1°С.

Кроме того, как сообщает региональное управление МЧС, в ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. Общий уровень загрязнения воздуха - умеренный, а экологическая обстановка – устойчивая.

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