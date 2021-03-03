Рязанский губернатор внезапно посетил столовую школы №58

Министр образования области Ольга Щетинкина присоединилась к губернатору уже за столом. Фото: Instagram Николая Любимова.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отреагировал на жалобы рязанцев на питание в образовательных учреждениях и внезапно посетил столовую школы №58. Трансляцию своего визита глава региона вел на своей странице в Instagram.

«Выяснил, что в столовой накрывают столы сразу на 230 человек, и еда просто остывает. Что касается вкуса и качества блюд, то школьный завтрак из запеканки и чая с молоком, который я попробовал, мне понравился», - поделился впечатлениями губернатор.

По мнению Николая Любимова, чтобы решить проблему, школе нужно дополнительное оборудование, тогда можно будет готовить пищу в гораздо больших объемах.

- Поручил профильным ведомствам срочно представить предложения по дооснащению столовых крупных школ оборудованием, чтобы еда была и вкусной, и горячей, - отметил глава региона.

Губернатор пообщался с сотрудниками столовой. Фото: Instagram Николая Любимова.

Встретила главу региона директор школы. Фото: Instagram Николая Любимова.

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