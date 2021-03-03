Минтранс рассказал о перспективах ремонта Северной окружной в Рязани

Министерство транспорта и автомобильных дорог ответило рязанцу, который раскритиковал состояние Северной окружной. Чиновники не назвали конкретные сроки, а заявили, что планировать ремонт будут только после передачи объекта из муниципальной в областную собственность. По их словам, процедура уже запущена.

«В качестве временной меры для обеспечения безопасного проезжего состояния муниципальные службы продолжают работы по ликвидации аварийных выбоин и просадок», - добавили в министерстве.

Вместе с тем чиновники попросили водителей «выбирать безопасный скоростной режим» и извинились за неудобства.

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