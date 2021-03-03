Заключенные сделают мобильную трибуну для мэрии Рязани

Дирекция благоустройства Рязани заключила договор с региональным УФСИН на изготовление каркаса металлической трибуны, сообщает пресс-служба ведомства.

Мобильная трибуна уличного назначения понадобилась чиновникам для проведения массовых мероприятий. Это, кстати, первый заказ, который изготовят по полному производственному циклу в исправительной колонии №2 (строгий режим в Ворошиловке – Ред.).

«Данный заказ позволит привлечь к оплачиваемому труду дополнительное количество осужденных», - говорится в сообщении рязанского УФСИН.

Кроме того, власти заинтересованы и в другой продукции, в частности - металлических конструкциях, парковой мебели, заборах.

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