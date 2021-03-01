В самом центре Рязани ликвидировали наркопритон

В самом центре Рязани в квартире на улице Почтовой 32-летний местный житель организовал притон для употребления запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились неравнодушные соседи, которые заметили подозрительную активность рядом с одним из домов на Почтовой. По их словам, там нередко собирались странные молодые люди, спешившие проникнуть в подъезд.

Поведение посетителей показалось оперативникам подозрительным, поэтому рядом с подъездом организовали пункт скрытого наблюдения. Затем, получив ордер, полицейские нанесли рязанцу неожиданный визит.

«Во время осмотра квартиры обнаружены и изъяты предметы, используемые при употреблении запрещенных веществ. Позже криминалистическая экспертиза установила, что на них были следы наркотических средств синтетического происхождения», - сообщили в полиции.

В отношении хозяина жилища возбуждено уголовное дело.

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