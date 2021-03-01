Более чем в 20 рязанских детсадах и школах выявили коронавирус

Противоэпидемические мероприятия из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции продолжаются в 26 образовательных учреждениях Рязанской области. Об этом 1 марта сообщила оперативная группа при региональном правительстве.

В списке 7 дошкольных учреждений, 16 школ, 1 среднее специальное и 2 высших учебных заведения.

Согласно сводной информации на 9:00, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 24480 заражений COVID-19. В последнее время наблюдается спад заболеваемости, власти сохраняют «режим повышенной готовности», однако смягчают ограничительные меры (читать подробнее).

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